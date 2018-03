17-03-2018, G. Twickler & Marc Dol & Gerrie de Groot (video)

Grote brand in opslagloods Vlagtwedde (Video)

Vlagtwedde - Zaterdagmiddag rond 16:23 uur werd er op de Weenderstraat in Vlagtwedde een brand gemeld in een opslagloods van een transportbedrijf.

Tijdens het aanrijden heeft men al opgeschaald naar grote brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam trof men een grote opslagloods aan die inmiddels al in lichterlaaie stond. De brandweer zet op het moment volledig in op behoud van het woonhuis aan de voorzijde. Er komt veel rook bij de brand vrij, die trekt in de richting van Stadskanaal. Indien u last heeft van de rook, sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. Update 18:00 uur De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven. De woningen zijn gelukkig bespaard gebleven, de loods kan als verloren worden beschouwd. De brandweer laat de nog brandende loods gecontroleerd uitbranden. Er is nog flinke roookontwikkeling dus houd ramen en dueren gesloten als u last heeft van de rookt.