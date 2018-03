17-03-2018, Redactie

Grote stroomstoring in Appingedam

Appingedam - Zaterdagavond is Appingedam getroffen door een grote stroomstoring.

Rond 20:30 uur is er een stroomvoorziening uitgevallen, hierdoor hebben de hulpverleningsdiensten Grip 1 gegeven. Ongeveer 3000 huishoudens in de omgeving van Appingedam zitten hierdoor zonder stroom. Een aantal bedrijven in de buurt zoeken naar een oplossing. Enexis is op het moment bezig de stroring te verhelpen, na schatting zal dit ongeveer nog twee uur duren.