17-03-2018, Michael Huising 112Gr.

Binnenbrand Meeden snel onder controle

Meeden - Zaterdagavond is er brand ontstaan in een woning aan de Hereweg in Meeden

Door een nog onbekende oorzaak hebben schrootjes rondom een kachel vlam gevat. Brandweer Zuidbroek heeft de brand met twee stralen hoge druk onder controle gebracht. Brandweer Veendam kwam ook ter plaatse maar hun inzet was niet meer nodig.