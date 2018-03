17-03-2018, Marc Dol 112Gr.

Vier koninklijke onderscheidingen bij brandweercluster Zuid

Stadskanaal - Vier brandweermannen zijn zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de clusteravond op de brandweerkazerne in Stadskanaal.

De 60-jarige Jacob Kuil uit Vlagtwedde begon in 1990 bij de brandweer. Het kapittel voor de civiele orden heeft hem gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving of anderen heeft gestimuleerd.' Hij ontving het lintje uit handen van waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van de gemeente Westerwolde.

Henk Sanders is in 1993 begonnen bij de vrijwillige brandweer in Stadskanaal. Als chauffeur zorgde hij tot 1 januari 2018 dat de manschappen op de plaats des onheils aankwamen. Hij ontving het lintje van loco-burgemeester Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal.

Henk Brouwer begon in 1986 bij de vrijwillige brandweer in Stadskanaal. Tot 1 januari 2018 zette hij zich in om de veiligheid van de inwoners van de gemeente Stadskanaal te waarborgen. Ook hij ontving het lintje van loco-burgemeester Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal.

Gert Meinds heeft vanaf 1985 diverse rollen vervuld bij de vrijwillige brandweer in Stadskanaal. Zo is hij onder meer bevelvoerder en instructeur geweest en heeft bij zich gespecialiseerd als meetploeg-lid. Daarnaast is hij ook enige tijd de postchef van de het korps in Stadskanaal geweest. Ook hij ontving het lintje van loco-burgemeester Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal.