Uitslaande brand verwoest woning in Oude Pekela (Video)

Oude Pekela - In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 03:40 uur is er een brand uitgebroken in een flatwoning aan de IJsbaanlaan in Oude Pekela.

‘Het appartement van het woonzorgcentrum staat volledig in de brand. Het is onduidelijk of daar nog iemand aanwezig is.’ Laat de brandweer weten. De brandweer van Oude Pekela, Nieuwe Pekela en de hoogwerker van Winschoten zijn ingezet. Updates:

04:02 uur: Vanwege de impact van dit incident, veel minder zelfredzame personen moeten worden opgevangen, is GRIP 1 afgekondigd. Dit wordt gedaan om een goede afstemming tussen de hulpdiensten te creëren 04:05 uur: De brandweer is op dit moment mensen vanaf balkons uit de appartementen aan het halen. 04:22 uur: De brandweer is de brand in het appartement aan het blussen en gaan daar op zoek naar een mogelijk slachtoffer. Ondertussen wordt het complex ontruimd. 04:35 uur: De brand verspreidt zich niet verder, 1 appartement is zwaar beschadigd. Bewoners van omliggende appartementen worden in de buurt opgevangen. (tekst:Oldambtnu.nl)