18-03-2018, Joey Lameris 112Gr

Ongeval op Van Ketwich Verschuurlaan

Groningen - Zondagmiddag rond 15:10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Van Ketwich Verschuurlaan.

Op de Van Ketwich Verschuurlaan was een aanrijding geweest tussen twee voertuigen. Bij deze aanrijding vielen gelukkig geen gewonden. Beide auto's liepen schade op. Hoe de twee auto's met elkaar in botsing zijn gekomen is niet bekend. Berger Poort uit Hoogkerk heeft één van de auto's afgesleept. Het verkeer ondervond verder geen hinder van het ongeval.