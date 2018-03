18-03-2018, Dennis Postma & Melarno Kraan 112Groningen.nl & Video G. de Groot Oldambtnu.nl

Brand boven cafe Woodies Winschoten blijkt loos(Video)

Winschoten - Zondagavond heeft de brandweer een melding ontvangen van een brand boven cafe Woodies op het Marktplein in Winschoten.

De bewoner bleek eerder op dag een brand lucht te hebben geroken. Wat er uiteindelijk in de brand heeft gestaan is onbekend. De brandweer heeft metingen verricht en controles gedaan met de warmtebeeld camera. Mogelijk zit het in elektriciteit leidingen. Uiteindelijk is er niks aangetroffen.