19-03-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & Henk Timmer 112Gr.

Auto over de kop na botsing met geparkeerde auto

Oostwold - Bij een verkeersongeval op de Beatrixstraat in Oostwold is maandagochtend een auto over de kop geslagen.

De bestuurder van de auto is in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Beide voertuigen zijn bij het ongeval ernstig beschadigd geraakt.