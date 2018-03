19-03-2018, redactie

Brand bij Hempflax in Oude Pekela snel onder controle

Oude Pekela - De brandweer van Winschoten was van zondag op maandag om 02:24 uur opgeroepen voor een grote brand bij Hempflax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela. HempFlax in Oude Pekela houdt zich bezig met de productie van hennep en vlas.