19-03-2018

Twee keer brand binnen paar uur in Eenrum

Eenrum - Maandagmiddag is de brandweer tweemaal uitgerukt voor een nacontrole. Zowel om 14.00 als 16.03 moest de brandweer naar de Aikeshof in Eenrum voor een nacontrole. Dit keer stond een kussen in de brand. Eerder op de middag was er een kaars omgevallen.

Er was forse rookontwikkeling in het pand. Om 14:00 uur raakte de bewoonster gewond en die is overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling. De brandweer heeft de brand opnieuw geblust en het pand daarna geventileerd.