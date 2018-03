19-03-2018, redactie & Bron Politie & Youtube still

Beelden inbraak coffeeshop openbaar gemaakt (Video)

Groningen - De politie heeft camerabeelden openbaar gemaakt van een inbraak in coffeeshop Rag-a-Muffin aan de Noorderstationsstraat in de stad. Het incident was al 14 januari 2018.

14 januari omstreeks 9.00 uur forceerden drie mannen de deur naar de steeg naast Rag-a-Muffin. Twee van de mannen gingen naar binnen, terwijl de derde man, die inmiddels is aangehouden in een gestolen Seat op de uitkijk bleef staan. Hoe kunt u helpen? De politie wil graag in contact komen met mensen die op zondagmorgen 14 januari 2018 de inbrekers in- of bij de Noorderstationsstraat (of ergens anders) hebben gezien of die weten wie dit zijn. Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: • Politie Noord-Nederland via 0900 - 8844 • Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000 (anoniem doorgeven informatie) • Team Criminele Inlichtingen, 079 - 3458 999 (vertrouwelijk gesprek)