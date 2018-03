19-03-2018, Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Auto slaat over de kop op de A7 bij Leek

Leek - Een automobilist is maandagavond omstreeks 7 uur door onbekende oorzaak op de A7 van Groningen richting Drachten met zijn auto in de berm beland en meerdere keren over de kop geslagen.