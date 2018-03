19-03-2018, Redactie

Kennismaken met Defensie? Kom naar de 112GroningenDag!

Groningen - Kennismaken met Defensie? Zaterdag 16 juni 2018 zijn ze aanwezig met verschillende eenheden en voertuigen op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

Wel eens op de brug van een groot schip gestaan om dat te besturen? Of gevlogen in een Joint Strike Fighter? Misschien liever een voertuig met of zonder rupsbanden van dichtbij bekijken? Het kan allemaal op de 112GroningenDag!

Defensie pakt uit en komt met diverse voertuigen en simulatoren naar Groningen toe. De Vloot en Roadshow Koninklijke Marine, de Landmacht en de Luchtmacht presenteren zich gezamenlijk. Samenwerken doen we veel en vaak. Met elkaar in en buiten Nederland tijdens oefeningen. Met andere landen gezamenlijk in Europees verband of voor de NAVO, wanneer we internationaal oefenen of op een missie zijn. Maar samenwerken doen we ook in eigen land, met de hulpverleningsdiensten.

Dat doen we alleen als de politie, de brandweer of de ambulancedienst daar om vraagt. Wanneer dat nodig is zetten we onze mensen en hun materiaal in om te ondersteunen bij een onderzoek of om praktische hulp te bieden. Je kunt daarbij denken aan specialisten op het gebied van het doorzoeken van ruimten of terreinen, aan militairen die explosieven onschadelijk kunnen maken, aan duikers die havens kunnen onderzoeken op veiligheid op en onder water, aan vliegtuigen die dijken kunnen controleren op zwakke plekken of aan het bewaken en beveiligen van gebouwen.

Liever actief bezig? Dat kan ook! Kom dan schieten in de schietsimulator of klim in onze klimwand. Ook in de brugsimulator en de flightsimulator kun je terecht voor actie. Neem de kans om de militairen alles te vragen wat je altijd al had willen weten over het leven van een militair. Hier in Nederland of op missie in het buitenland.

Spreekt het je aan? Kom dan werken bij ons! Er zijn vacatures op heel veel vakgebieden. Van militair verpleegkundige tot monteur, van soldaat tot officier, van chauffeur tot piloot, van schutter tot metselaar. En als je liever geen militair wordt maar wel bij Defensie wilt werken, kan dat ook als burger medewerker. Er is altijd een functie voor jou bij!

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag