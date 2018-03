20-03-2018, Foto’s oldambtnu.nl & D.Postma 112Groningen.nl

Grote brand bij Virol metaal in Winschoten (Video)

Winschoten - In de nacht van maandag op dinsdag om precies 02:00 uur is er een middel brand gemeldt bij Virol Metaal aan de Kartonbaan in Winschoten.

Brandweer Winschoten is met drie voertuigen uitgerukt. Rond 02:16 uur heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand, hierop is de brandweer van Finsterwolde opgepiept. Om 02:34 moest de sb (schuimblus voertuig) van de stad ook heen. Er staat een grote hoeveelheid materiaal in brand. Het is opvallend dat er binnen vier dagen drie grote branden(twee in Winschoten) zijn geweest in de provincie. De brand bij Lamico is mogelijk aangestoken werd maandag bekend.

Het blusvoertuig uit Finsterwolde en de hoogwerker uit Hoogezand komen ons assisteren. Er komt een grote hoeveelheid rook vrij bij de brand. Blijf uit de rook en indien u er last van heeft, sluit dan ramen en deuren schakel ventilatie uit.' Meldt de brandweer.

Update Brandweer:

'We hebben een tweede dompelpomp gealarmeerd om te zorgen voor voldoende slanglengte tussen de waterwinplaats en de brand. Daarnaast komt er een schuimblusvoertuig uit Groningen ter plaatse.

Update 03:20 uur:

Een boot dat er vlakbij lag is verplaatst i.v.m de enorme hitte.

Update 03:55 uur: In verband met slangen over de weg is een deel van de N367, rondweg om Winschoten afgesloten voor verkeer, tevens is het treinverkeer en scheepvaartverkeer ten zuiden van de brand stil gelegd.

