20-03-2018, Melarno Kraan 112Gr. & Youtube video

Virol dinsdag ‘gewoon’ aan het werk

Winschoten - Afvalverwerker Virol in Winschoten blijft dinsdag draaiende. Dat meldt Virol op Facebook. Maandagnacht brak er een grote brand uit op het terrein van Virol, maar de wind staat naar het zuidoosten. Er wordt vanmiddag nageblust.

‘Vannacht zijn wij bij Virol Metaal in Winschoten opgeschrikt door een brand op het buiten terrein. De brand is onder controle en momenteel is de brandweer bezig met nablus activiteiten achter op het terrein.’ Laat Virol weten.

‘Gelukkig is ons bedrijf gewoon toegankelijk en zijn wij vanaf 07.00 uur gewoon geopend!’ Aldus Virol. (tekst Oldambtnu.nl)

Update: Uit het onderzoek van de politie moet blijken of er wel of niet een verband is tussen alle grote branden van de laatste dagen.

De brand zelf hier