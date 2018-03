21-03-2018, Politie.nl

Veroorzaker(73) Vriescheloo meldt zich bij de politie

Vriescheloo - Dinsdagavond rond 19.30 uur is er op de Wedderweg in Vriescheloo een voetganger aangereden door een automobilist.

De bestuurder van de auto liet de man in hulpeloze toestand achter op straat. Het slachtoffer is met vermoedelijk ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de rechterspiegel van de auto beschadigd moet zijn.

Weet u welke automobilist de poltie zoekt? Of ziet u komende dagen een auto met kapotte rechterspiegel rijden in omgeving Vriescheloo? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via; 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Update 21-03-18: Een 73-jarige vrouw uit de gemeente Westerwolde heeft zich gemeld als vermoedelijke veroorzaker van het ongeval op de Wedderweg in Vriescheloo. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek en de politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.(tweet @polgroningen)