De feiten werden gepleegd in Eelde, Glimmen en Groningen. De zitting vindt plaats bij de rechtbank in Groningen. Het gaat om de volgende zittingsdagen: 21, 23, 27 en 28 maart en 6 april.

Voorgeschiedenis

In de nacht van 7 op 8 november in 2016 belt een slachtoffer aan bij een woning in Glimmen. De man geeft aan te zijn ontvoerd en in de buurt te zijn achtergelaten. De man droeg nauwelijks kleding en was mishandeld. Het slachtoffer is een ex-lid van motorclub No Surrender. In de periode daarna heeft de politie zeven verdachten aan kunnen houden. Deze verdachten worden vervolgd voor het plegen van afpersing, poging afpersing in vereniging en het plegen van zware mishandeling. Ook is een tweede slachtoffer afgeperst en mishandeld in deze zaak. De mannelijke verdachten zijn afkomstig uit de provincie Groningen en zijn lid van motorclub No Surrender.

Criminele motorclubs

De aanpak van criminele motorclubs is een prioriteit voor de overheid. Binnen deze clubs vindt zware georganiseerde criminaliteit plaats die een ondermijnende invloed heeft op onze maatschappij. No Surrender behoort tot de motorclubs die de aandacht hebben van politie en het Openbaar Ministerie. De voorlopige planning is dat op vrijdag 23 maart de strafeisen komen.