21-03-2018, 112Marum.nl

Klapband zorgt voor inzet brandweer op A7 bij Leek

Leek - Een klapband van een trailer heeft ervoor gezorgd dat de brandweer van Marum woensdagmiddag moest uitrukken naar de A7 bij Leek.

De band die was geklapt en vervolgens in brand vloog, kon snel worden geblust door de politie met een brandblusser. Hierdoor werd een shovel die op de trailer stond, gespaard. De chauffeur kon nog de trailer loskoppelen van zijn trekker. De brandweer van Marum kon vervolgens het blussen overnemen met One-Seven.

De brandweer van Groningen die ook was opgeroepen, was niet meer nodig.

Er zal later worden geprobeerd om een paar nieuwe banden onder de trailer te monteren, waarna de chauffeur zijn weg kan vervolgen. Het verkeer op de A7 had nagenoeg geen hinder van de brand.