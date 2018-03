24-03-2018, Ingezonden/ Oproep

Kater `Buster`is terug door tips

Groningen - Woensdag 14 maart verdween onze allerliefste, kleine Buster. We zijn intens verdrietig en maken ons grote zorgen om hem!

Hij verdween vanaf de Henk Plenterlaan (Van Starkenborgh) en van de Korrewegwijk tot in Beijum kijken grote en kleine wijkbewoners naar hem uit.

Tot nu toe helaas zonder het gewenste resultaat. Is hij bij u komen aanlopen op zoek naar eten, warmte en knuffels? Of weet u waar hij is? Belt u alstublieft! Beloning van de eigenaar voor de tip die hem terugbrengt.

Update: Na veel tips door o.a deze website is Buster terug. Deze zat in Meerstad.