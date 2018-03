21-03-2018, Redactie

Campagneteam Groen Licht Groningen op 112GroningenDag

Groningen - Campagneteam Groen Licht is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Appen of even een selfie maken tijdens het fietsen. Met elkaar kletsen terwijl je op de fiets zit. Niet iedereen is zich bewust van de gevaren hiervan. Jaarlijks zijn als gevolg hiervan nog te veel dodelijke ongevallen. De campagne Groen Licht heeft als doel om hier wat aan te doen. Inwoners van de provincie Groningen worden in deze campagne bewuster gemaakt van wat zij zelf kunnen doen om weer veilig thuis te komen. Zo is op 16 juni 2018 het campagneteam aanwezig bij de 112GroningenDag.

Afleiding in het verkeer: Het team van Groen Licht is aanwezig bij de 112GroningenDag en gaat in gesprek met bezoekers over de gevaren van afleiding op de fiets. Bezoekers kunnen ook meedoen aan een kennisquiz en ontdekken hoe groot hun kennis over verkeersveiligheid is. Door een belofte te doen, namelijk: ‘Ik ga voor Groen Licht!’ maken zij een afspraak met zichzelf over hoe ze zelf een bijdrage leveren aan een verkeersveiliger Groningen. Zo is de kans groot dat zij zich hier ook aan houden. Om dit nog meer te versterken wordt er ook een ludieke foto gemaakt die ze mee kunnen nemen.

‘Ik ga voor Groen Licht!’ Op de website www.groenlichtgroningen.nl is van alles over de campagne te vinden. Groningers kunnen daar online de belofte: ‘Ik ga voor Groen Licht!’ doen. Op de website is te zien hoeveel Groningers de belofte al hebben gedaan. Zo zorgen we ervoor dat mensen onveilig verkeersgedrag openlijk afkeuren.

Groen Licht Groningen is een campagne van Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB). In het VVB zetten overheden en hun partners in Groningen zich onder meer in voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag