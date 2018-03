22-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Fietser geschept bij de Trompbrug

Groningen - Bij een verkeersongeval donderdagmorgen om 09:45 uur op de Veemarktstraat/ Trompbrug is een fietser geschept door een automobilist. De fietser is hierbij gewond geraakt . Een voorrangsfout van de fietser was de oorzaak.