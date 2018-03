22-03-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gewonde bij ongeluk op de Hamweg

Harkstede - De bestuurder van een auto is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Hamweg in Harkstede.

De bestuurder van de voertuig raakte door een nog onbekende oorzaak in de berm en botste vervolgens op de andere weghelft op een boom en kwam vervolgens op de kant in het land tot stilstand. De jongen is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De auto is door een bergingsbedrijf geborgen.