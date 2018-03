22-03-2018, Bron: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Facebook Politie

Check regelmatig je snelheid

Groningen - Iedereen rijdt weleens net iets harder dan toegestaan. Soms bewust, om verloren tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we onze snelheid gewoon niet in de gaten hebben.

Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke bebouwde kom. Daar heb je te maken met fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen. Die gedragen zich niet altijd voorspelbaar. Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig gewond raken. Of erger…

De klap komt hard aan

Bij een botsing met een auto krijgt het menselijk lichaam enorme krachten te verduren. Een

aanrijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met een val van de eerste verdieping van een flatgebouw. Zo’n ongeluk kost één op de tien voetgangers het leven. Bij 50 km per uur komt de klap overeen met een val van de derde verdieping. De helft van de voetgangers overleeft dat niet. Bij 80 km per uur overlijdt 90%.

“Tuurlijk rij ik wel eens 5 of 10 km harder, maar echt te hard rijden doe ik niet.”

Je snelheid bepaalt je remweg



Een fitte bestuurder heeft bij een noodstop minstens één seconde nodig voordat hij het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is cruciaal. Want hoe hoger je snelheid, des te meer meters je in die tijd aflegt. Dan volgt nog de afstand die nodig is om tot stilstand te komen. Ook hierbij geldt: hoe harder, des te groter de afstand. En op een natte weg is die afstand nog veel langer dan bij droog weer.



