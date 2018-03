22-03-2018, 112Groningen

Fietsendief gepakt Bataviastraat Groningen

Groningen - Donderdagmiddag rond 15:30 uur is na een kleine achtervolging een fietsendief gepakt in de Bataviastraat in de stad.

Waar de fiets was gejat is onduidelijk. De dader is aangehouden aldus de persvoorlichtster van de politie. De politie deed onderzoek bij een woning in de straat.