22-03-2018, Jeroen Bos & Dennis Postma/ OldambtNu.nl

Automobilist belandt naast de A7 in de sloot

Een automobilist is donderdag aan het einde van de middag in een sloot belandt naast de afrit van de A7 bij Bad Nieuweschans.

De man wilde de afrit nemen waarna hij in de berm terecht kwam. Hij schoot ruim 170 meter door waar hij in zijn rit een hectometer, verkeersbord en meerdere bomen schramde, vervolgens belande hij in een sloot. Eigen kracht De man kon op eigen kracht uit het voertuig komen waarna hij werd gecontroleerd in een ambulance. Hier werd hij verwondingen en werd daarna door de politie naar huis gebracht. Rijkswaterstaat laat de vernielde verkeersborden op korte termijn herstellen door een aannemer.