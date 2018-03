23-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Persoon te water Hoendiep Groningen

Groningen - Om 01:49 uur werden de duikers en een tankautospuit van de brandweer opgeroepen voor een persoon te water op het Hoendiep. Omstanders belden gelijk 112.

Naast een woonbooot lag een man in het ijskoude water. Agenten kon de man er al snel uit krijgen. De man is in een ambulance onderzocht en werd daarna overgebracht naar het cellencomplex Hooghoudt. De man bleek te veel te hebben gedronken.