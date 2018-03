23-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Persoon uit water gered door omstanders (Video)

Groningen - Van donderdag op vrijdag heeft de politie een man uit het water gered bij de Noorderhaven in de stad.

Om 02:28 uur werden ambulance, brandweer en politie gealarmeerd voor opnieuw een persoon te water. De duikers werden dit keer gecanceld.

In het water werd een man door een voorbijganger vastgehouden nadat deze geschreeuw hoorde. Ze belden 112. Samen met een aantal agenten kon het slachtoffer uit het water getrokken worden op een woonboot.



Hoe lang het slachtoffer al in het water was is niet bekend. Hij is per ambulance naar het UMCG gebracht. Vermoedelijk had ook deze man te diep in het glaasje gekeken.

Update 03:45