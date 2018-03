23-03-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Vreemde lucht in riool te Haren

Haren - De brandweer heeft vrijdagmiddag metingen gedaan in het riool in de omgeving van de Blekenweg, Vijverpad en de Tuindorpweg in Haren na een melding van een vreemde lucht.

In het riool rook het na benzine/terpentine, of de brandweer het riool nog heeft gespoeld is niet bekend.