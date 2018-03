23-03-2018, Politie Facebook

Vier inbrekers aangehouden in Groningen

Groningen - Vannacht omstreeks 03:35 uur werd door een getuige gestommel gehoord bij de kapperszaak in de Jacob van Ruysdaelstraat in Groningen. Zij zag een aantal personen zich verdacht gedragen en vervolgens wegrijden in een personenauto.

Omdat de getuige dit niet vertrouwde heeft ze 112 gebeld. ‘Ter plaatse zagen we een schroef in het slot van de toegangsdeur, er was gepoogd in te breken. Door het opgegeven signalement konden we 4 verdachte mannen van 17/18/19 en 21 jaar in de omgeving aanhouden. Zij zijn ingesloten voor verhoor.’ Aldus de politie. De getuige is beloond met een bloemetje voor haar oplettende gedrag en reactie. Zie je ook een verdachte situatie en vertrouw je het niet? Bel 112!