24-03-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Open Huis brandweer Siddeburen op 31 maart

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen nodigt u van harte uit voor een open huis en bezichtiging van de nieuwe tankautospuit op zaterdag 31 maart tussen 14:00 en 16:00 uur.

Zaterdag 31 maart wordt de nieuwe tankautospuit officieel aan de brandweer van Siddeburen overhandigt en stellen ze u in de gelegenheid om de nieuwe auto te bekijken. Tevens kunt u een kijkje nemen in de kazerne.





Nieuwe tankautospuit





De nieuwe tankautospuit is een DAF LF 310 met opbouw van TOUW. De auto is de 4e op rij die geleverd wordt aan de Veiligheidsregio Groningen. Deze auto is een zogenaamde plattelandsuitvoering met een watertankinhoud van 3000 liter, standaard is 1500 liter. Ook beschikt de tankautospuit over 1” hogedrukslangen die groter zijn dan de standaard hogedrukslangen waardoor er meer water per minuut wordt geleverd wat zorgt voor meer koelend vermogen bij het blussen van een brand. Verder is de wagen bepakt met allerlei gereedschappen die nodig zijn bij het uitvoeren van het werk.









Open Huis





Tijdens het Open Huis zullen er op het kazerneterrein een tal van demonstraties zijn. Hulpverlening inzet, auto stabiliseren en demonteren. Onder begeleiding van een brandweerman of vrouw kunnen kinderen fietsen kapot knippen met een hydraulische schaar.





Voor de kinderen uit Siddeburen in de basisschoolleeftijd is er een kleurplatenwedstrijd. Bovendien zal de speciale beleveniscontainer aanwezig zijn waarin een woningbrandsituatie nagebootst wordt en de bezoeker zijn weg naar buiten moet vinden. Op deze manier ervaren bezoekers hoe dit is en wordt het belang om van te voren goed na te denken over onder andere vluchtroutes en rookmelders duidelijk.