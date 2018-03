24-03-2018, Redactie

Anti-vandalisme bus op 112GroningenDag

Groningen - Het Nationaal Bus Museum (NBM) is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met de "Anti-vandalisme bus" en een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Het Nationaal Bus Museum (NBM) is veel méér dan een tentoonstelling van oude bussen voor en door bus hobbyisten. Het Museum heeft zich ten doel gesteld om deze unieke erfenis voor het nageslacht te bewaren en voor een breed publiek zichtbaar te maken. Naast bussen vindt men in het Museum een aantal vitrines met zaken die te maken hebben met het autobusvervoer, zoals uniformen, kaartjes, dienstregelingen en bushalteborden.

De autobus behoort al sinds 1920 bij het Nederlandse verkeer. In die tijd was in bijna ieder dorp een busbedrijfje gevestigd. Er is intussen veel veranderd op het gebied van autobusvervoer. Het Nationaal bus Museum probeert deze geschiedenis vast te leggen,. Dit geschiedt d.m.v. het exposeren van bussen, het bewaren van zo veel mogelijk voorwerpen, zoals daar zijn kaartjes en uniformen en documentatie in de vorm van dienstregelingen en krantenknipsels.

Het Nationaal Bus Museum heeft ruim 50 bussen in haar collectie. Eén van deze bussen is de Arriva 1280 van het project “Help Vandalisme Afbreken” die vanaf 2015 onderdak heeft gevonden bij het Bus Museum. Op basisscholen wordt een bezoek met deze bus gebracht aan de groepen 7 en 8, en tevens worden de groepen 1 en 2 van de onderbouw in het voortgezet onderwijs bezocht. De bus toont uitingen van vandalisme: een vernielde telefooncel, een kapotte brievenbus, met graffiti bekladde en vernielde banken en stukgeslagen ruiten. Doel van het project “Help Vandalisme Afbreken” is om jongeren en leerlingen bewust te laten worden van de ellende én de kosten die veroorzaakt worden door het vandalisme.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag