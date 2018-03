24-03-2018, Oskar Pentinga / 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand in Den Horn

Den Horn - Omstreeks 17.20u ontstond de melding van een schoorsteenbrand aan de Nieuwbrugsterweg te Den Horn.

De tankautospuit van brandweer Zuidhorn en de politie waren enkele minuten na het binnenkrijgen van de melding ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek het om een schoorsteen van een woonboot te gaan, waarna van binnen de schoorsteen werd geblust.

De schade bleef beperkt, en de bewoners konden even later hun woning weer betreden. Niemand raakte gewond, en hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.

Tip: Veeg minimaal 1x per jaar de schoorsteen van uw woning. De oorzaak van een brand is veelal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Jaarlijks branden er veel woningen af door slecht onderhoud.

Zie ook