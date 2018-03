25-03-2018, Chris Kranenborg 112Gr.

Stadskanaal tweede bij vaardigheidstoetsen in Heerenveen

Heerenveen - Zaterdag 24-03 Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: TS-HD te Heerenveen. Hieraan deden 4 ploegen mee uit onze provincie.

Scenario: In de snackbar van het Abe Lenstra Stadion ontstaat een brandje in de frituurpan en de eigenaar probeert deze te blussen maar zijn arm raakt in de brand. Hierdoor ontstaat er paniek onder de supporters en een aantal probeert te vluchten via de tribune. De brand in de snackbar slaat over via een rooster naar een naast gelegen werkruimte waar een monteur bezig is met een tractor. Hij probeert het vuur te blussen wat niet lukt en raakt de weg kwijt en kruipt in een hoekje en is daar onwel geraakt.

Uitslag: 1e plaats Burgum, 2e plaats Stadskanaal, 3e plaats Zwinderen, 4e plaats Hoogezand, 5e plaats Barneveld, 6e plaats Elst, 7e plaats Surhuisterveen, 8e plaats Drachten, 9e plaats ESKA en een 10e plaats voor Zuidbroek.

Nummers 1,2, en 3 hebben zich geplaats voor een volgende ronde.