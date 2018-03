25-03-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Dieselolie uitbreiding voorkomen bij Winsum

Winsum - Nabij de Havenstraat in Winsum lag zondagmorgen een plas dieselolie op het wateroppervlakte van het Winsummerdiep aldus de woordvoerder van de brandweer.

Brandweer Bedum kwam te hulp. Om uitbreiding te voorkomen werd de vloeistof(sterke diesel geur) ingedamd met zogenaamde oil booms. Daarna zal de vervuilde dieselolie worden opgeruimd door een speciaal bedrijf. Hoe de diesel er terecht was gekomen is nog onbekend. Ook het Waterschap is aanwezig.