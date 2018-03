25-03-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & 112Gr.

Eigenaar ziet auto in vlammen op gaan

Winschoten - Op de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten is zondagmiddag om 15:05 uur een auto door brand verwoest.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Winschoten. De eigenaar zag zijn bolide(Renault Twingo) in vlammen opgaan. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De oorzaak is nog onbekend. Een berger heeft de auto daarna afgesleept.