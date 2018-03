26-03-2018, Oogtv bron tekst

Groninger ontsnapt aan politie in Emmen na waarschuwingsschoten

Emmen(Dr.) - Een man uit Groningen is zondag aan de politie ontsnapt aan de Stationsstraat in Emmen. Dat heeft RTV Drenthe opgetekend uit de mond van de bedrijfsleider van een café in die plaats.