26-03-2018, Oogtv bron tekst & Meternieuws.nl video

Groninger ontsnapt aan politie in Emmen (Video)

Emmen(Dr.) - Een man uit Groningen is zondag aan de politie ontsnapt aan de Stationsstraat in Emmen. Dat heeft RTV Drenthe opgetekend uit de mond van de bedrijfsleider van een café in die plaats.

De politie kwam met meerdere auto’s naar het café, omdat iemand daar met een vuurwapen was gezien. De Groninger ging er vandoor en stapte bij een vrouw in de auto aldus RtvDrenthe. Ondanks verzoeken van de politie wilden de inzittenden niet uitstappen. Na een eerste schot verliet de vrouw de auto, waarop de man er vandoor ging. Agenten hebben daarop nog een aantal schoten gelost. De vrouw is door de politie gehoord. De politie stelt een onderzoek in.