26-03-2018, Redactie

Noodhulpteam (NHT) op 112GroningenDag (Video)

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 zal het Noodhulpteam (NHT) zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Het Rode Kruis verleent noodhulp bij grote rampen of incidenten. Het NoodHulpTeam verleent hulp aan lichtgewonden tijdens grote rampen of calamiteiten. Bijna dertig vrijwilligers in de provincie Groningen zijn opgeleid en getraind vanuit het Rode Kruis. De vrijwilligers staan paraat om medische hulp te bieden, als zijnde de leden van het NHT. Het team is onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).





De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Bij een ongeval of ramp met veel slachtoffers kan de GHOR een of meer Noodhulpteams van het Rode Kruis tegelijk met de reguliere hulpdiensten oproepen.





De Noodhulpteams waar de Rode Kruis vrijwilligers deel van uitmaken, ontfermen zich dan over de lichtgewonde slachtoffers. Het ambulancepersoneel concentreert zich op de zorg voor de zwaargewonde slachtoffers. Daardoor kunnen alle gewonden, zwaar- of lichtgewond, snel en tegelijkertijd hulp krijgen.





Het NHT is nog op zoek naar nieuwe leden. Mocht je de werkzaamheden van het NHT leuk vinden en ben je op zoek naar een leuke hobby? Stuur dan voor meer informatie een email naar [email protected] of spreek een van ons aan tijdens de 112 Groningen Dag.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.