Tien jaar celstraf voor poging moord (Video)

Groningen - Een 42-jarige Groninger is maandag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord op zijn ex-vriendin. Deze straf is gelijk aan de eis. Dat meldt Rtvnoord.

Op 9 juli stak de Groninger zijn ex-vriendin neer in haar huis aan de Florakade in de stad. Hij deed dit in het bijzijn van hun 2-jarige zoontje.

