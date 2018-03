26-03-2018, 112Groningen.nl

Brandweerpost Wagenborgen zoekt nieuwe enthousiaste collega’s

Wagenborgen - De brandweerpost Wagenborgen zoekt nieuwe vrijwilligers tussen de 18 en 40 jaar die voornamelijk overdag willen klaarstaan voor zijn of haar gemeenschap.

Mensen die wonen of werken in Wagenborgen en het brandweervak geweldig vinden kunnen zich aanmelden via [email protected]

Op donderdagavond 29 maart organiseren de brandweervrijwilligers van de post Wagenborgen een open oefenavond. Tijdens deze avond vertellen zij over het vak en laten zij demonstraties zien van enkele werkzaamheden. De avond start om 19.30 uur en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via [email protected].

Vrijwilliger

Een vrijwilliger in dienst bij de brandweer heeft een gevarieerde functie in een enthousiast team waarbij hij of zij niet alleen bij brand in actie komt, maar ook bij stormschade, verkeersongevallen en voor het redden van mensen en dieren in nood. Lees meer over vrijwilliger zijn op:

www.brandweer.nl/groningen/vrijwilliger-worden

Brandweerzorg

De blusgroep van de brandweer Wagenborgen valt onder het cluster Eemsdelta (gemeenten Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl) van Brandweer Groningen. De posten Delfzijl, Bierum, Wagenborgen, Woldendorp, Uithuizen, Appingedam, Middelstum en Loppersum verzorgen hier samen de brandweerzorg. Brandweer Groningen is onderdeel van Veiligheidsregio Groningen.