27-03-2018, DitisRoden.nl

Automobilist knalt tegen boom in Nieuw-Roden (Video)

Nieuw Roden - Maandagavond rond de klok van 20:30 uur is een automobilist uit de bocht gevlogen en tegen een boom aan geknald.

De man kon gelukkig zelf uit de auto komen en had wat last van zijn schouder. Hij werd onderzocht voor verdere verwondingen in de ambulance. De man was verder gewoon aanspreekbaar.





Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto kan als verloren worden beschouwd.