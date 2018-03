27-03-2018, Martin Nuver 112Gr.

Rolcontainer valt boven op vrouw(34)

Groningen - Een rolcontainer viel dinsdagmorgen om 09:10 uur boven op een vrouw toen men aan het lossen was aan de achterkant van La Place aan de Rodeweeshuisstraat/ Stalstraat.

De opgeroepen brandweer bleek niet nodig. Personeel die het zag gebeuren boden gelijk eerste hulp. De vrouw is in de ambulance onderzocht en in het ziekenhuis. De verwondingen vielen mee. Ze had niks gebroken.