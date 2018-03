27-03-2018, redactie

Hond en baasje uit water gehaald door politie

Appingedam - Agenten hebben dinsdagmorgen bij de Wijkstraat een man met zijn hond gered. Ze raakten door nog onbekende oorzaak te water.

Ambulancepersoneel ontfermden zich over man en de dierenambulance over de hond. De man is naar een ziekenhuis gebracht vanwege onderkoeling.