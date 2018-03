27-03-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Wie weet waar deze Tomos is?

Leek - Tussen 26 maart 2018, 21:45 uur en 27 maart 2018, 07:40 uur is er vanaf de Tolberterstraat te Leek een Tomos bromfiets weggenomen.

De bromfiets was voorzien van het kenteken FN325K. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord, of weet iemand waar de bromfiets nu is.

Meldt u zich dan via 0900-8844 bij de politie. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.