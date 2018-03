27-03-2018, Patrick Wind 112gr.

Buitenbrand in park nabij Siersteenlaan

Groningen - Dinsdagmiddag rond 17:00 uur was er een kleine brand in het waterski parkje nabij de Siersteenlaan in de wijk Vinkhuizen.

De brand was snel uit. De brandweer deed een nacontrole en kon al snel terug naar de kazerne.