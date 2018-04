20-04-2018, redactie

Vandaag uitspraak tegen Jumbo-bomber Alex O.

Groningen - Het gerechtshof in Leeuwarden doet vrijdag 20-04-18 in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen afperser Alex O.

Dat deed hij door explosieven te plaatsen en dreigbrieven te sturen. Met zijn actie wilde de verdachte 2000 bitcoins in bezit krijgen. De rechtbank heeft de uit Groningen afkomstige verdachte in juli 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 90.000 euro. Eén van de niet-geëxplodeerde explosieven had de kracht van vijf tot acht handgranaten. Het OM tilt zwaar aan de hele zaak. Ook in hoger beroep kreeg Alex O. in Maart acht jaar cel geëist. De man was het niet eens met de uitspraak. Zie ook Vanmiddag meer Zie ook Archief (Archief video)