Geweld tegen mensen van vlees en bloed, die zijn of haar werk doet en klaar staat voor een veilige samenleving.

Monique Pennings, districtschef Groningen en portefeuillehouder GTPA (Geweld tegen politieambtenaren), “dit is gewoon veel te veel. Het is juist onze taak om voor de burger een veiligere samenleving te creëren. Dat betekent dat we ons werk willen doen en dat je van politiemensen en andere hulpverleners afblijft. Denk dus na wat je doet!”

Afgelopen weekend nog in Winschoten, een agent raakte gewond in haar gezicht toen ze gestompt werd door een 18-jarig meisje. Het meisje was het niet eens met een bekeuring van een 19-jarige wildplasser. Een andere agente werd door iemand bij zijn keel gegrepen en de politie collega’s moesten de wapenstok trekken om de aanwezige groep jongeren op afstand te houden.



