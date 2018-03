28-03-2018, OldambtNu.nl

Winschoter wordt mishandeld in eigen woning (video)

Winschoten - Een 54-jarige man uit Winschoten is woensdagmiddag kwart voor vier uur in zijn woning aan het Burgemeester Schönfeldplein belaagd door twee mannen. Hij kreeg daarbij klappen.

Volgens de woordvoerder van de politie liet de bewoner twee mannen binnen waarna hij werd belaagd en klappen kreeg. De Winschoter kon zich verdedigen waarna de belagers er vandoor gingen. De woordvoerder Ron Reinds wil niet spreken van een woningoverval. ‘Het kan ook gaan om een ruzie, of een mishandeling.’ verteld hij aan OldambtNu.nl De bewoner is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Forensische Opsporing doet nader onderzoek naar mogelijk achtergebleven sporen van de daders.