28-03-2018, Redactie

Slachtofferhulp Nederland op 112GroningenDag

Groningen - Slachtofferhulp Nederland is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers van vermissing. In 2017 hielpen we bijna 200.000 slachtoffers op juridisch, praktisch en/of emotioneel gebied. Landelijk werken bij ons circa 1100 onbetaalde en 500 betaalde krachten. Wij spannen ons ook in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers.





We werken vanuit drie divisies: een divisie Aanmelding en Algemene Dienstverlening, een divisie Juridische Dienstverlening en een divisie Programma’s en Innovaties. Slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis worden vaak geconfronteerd met emotionele, lichamelijke en/of juridische gevolgen. Vanuit de divisie Aanmelding en Algemene Dienstverlening bieden wij slachtoffers praktische en psychosociale ondersteuning. Daarnaast vindt er beleidsontwikkeling op tactisch en operationeel niveau plaats. In de keten werken we nauw samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten, maar ook het Algemeen Maatschappelijk werk, Centra Seksueel Geweld, lotgenotenorganisaties en expertisecentra.





In de drie Noordelijke provincies werken we vanuit centrale locaties in Groningen (hoofdvestiging) en Beilen. In Friesland hebben we momenteel nog teams in Leeuwarden, Drachten en Sneek, maar gaan we in 2019 eveneens naar een centrale locatie in Leeuwarden.





Op de 112Groningen-dag kunt u in gesprek gaan met onze medewerkers en informatie krijgen over hoe wij slachtoffers benaderen en terzijde kunnen staan; over de werving en selectieprocedure van nieuwe vrijwilligers; welke trainingen wij aanbieden aan nieuwkomers, kortom: zowel over de inhoud van onze dienstverlening aan slachtoffers als over het werken als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland kunt u alles te weten komen.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





