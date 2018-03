30-03-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Auto komt op de zijkant naast de N33 bij Meeden (Video)

Meeden - Een auto is vrijdag van de weg geraakt op de N33 bij Meeden. De bestuurder raakte bekneld in de auto.

De bestuurder kon via de kofferbak bevrijdt worden door de brandweer. In de ambulance was wat onenigheid tussen de patient en de politie constateerden omstanders.

De politie ging mee in de ambulance naar het UMCG.

Tv Noord